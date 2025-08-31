적응형 CCI - 시장 변동성에 따라 상한과 하한을 동적으로 조정하는 원자재 채널 지수입니다. EMA 평활화 고점과 저점을 사용하여 고정된 임계값(예: 100/-100)을 없애고 각 자산의 현재 변동성에 맞춰 보다 안정적인 과매수/과매도 신호를 제공합니다. 적응형 확인 레벨로 높은 확률의 반전 지점을 식별하는 데 적합합니다.

IncGUI 라이브러리의 새로운 CCalendarInputBox 컨트롤은 날짜 및/또는 시간을 입력할 수 있도록 설계되었습니다.