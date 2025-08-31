거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
지그재그 웨이브 크기 - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 63
- 평가:
-
- 게시됨:
이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요
이전 버전의 지그재그 웨이브사이즈 MT4 인디케이터 개발
전반적인 개선 사항:
-
메타트레이더 5용 코드 조정
-
그래픽 개체 작업 최적화
신규:
-
극한값의 수평 레벨
-
레벨 유형 선택: 수평선/빔/섹션
-
액면 레벨 필터(가격별로 구분되지 않음)
-
브레이크아웃 버퍼: 잘못된 브레이크아웃에 대한 민감도 설정
-
레이블 사용자 지정 및 기능: 숫자, 모양, 이전 레이블 삭제
-
구조 붕괴 알림(BoS)
-
모션 패턴 변경 알림(ChoCH)
최적화:
-
극한 업데이트 로직 수정
-
새 개체의 동적 업데이트
-
막대가 나타날 때 로드 감소
-
중앙 집중식 라벨 시스템
수정:
-
배열 오버런 수정
-
라벨의 올바른 위치 지정
-
중복 매개변수 제거
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/62147
