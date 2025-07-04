샤프 추세주기(메타트레이더 인디케이터 ) - 주기를 사용하여 MACD 라인에 대한 스토캐스틱 오버 스토캐스틱을 계산하여 생성되는 주기적 오실레이터입니다. 그 결과 추세 중 고르지 않고 변화에 매우 빠르게 반응하는 개선된 버전의 오실레이터가 탄생했습니다. 이 알고리즘은 통화 추세가 주기에 따라 가속 및 감속한다고 가정한 더그 샤프가 개발했습니다. 이 알고리즘은 2008년에 공개되었습니다. 샤프 추세주기는 추세 방향 변화를 결정하는 두 가지 방법, 즉 MACD와 평활 스토캐스틱 오실레이터를 결합하려고 시도합니다. 지표의 값은 0에서 100 사이에서 변동합니다. 25와 75의 두 가지 트리거 레벨이 사용됩니다. 선택적 알림을 사용할 수 있습니다. 이 인디케이터는 MT4 , MT5용으로 다운로드할 수 있습니다.

입력 매개변수

메인

기본값 = 23) - MACD 선 계산을 위한 빠른 이동 평균의 기간입니다. 작아야 합니다. MALong ( 기본값 = 50) - MACD 선 계산을 위한 느린 이동평균의 기간입니다. MAShort보다 커야 합니다.

기본값 = 50) - MACD 선 계산을 위한 느린 이동평균의 기간입니다. 커야 합니다. 주기 ( 기본값 = 10) - 차트 주기의 길이입니다. 두 개의 스토캐스틱이 순차적으로 계산되므로 결과 주기는 두 배로 길어집니다.

알림

기본값 = false) - 신호가 생성될 때 이메일 알림이 전송됩니다. PushAlerts ( 기본값 = false) -true인 경우 신호가 생성되면 푸시 알림 알림이 전송됩니다.





전략

이 지표를 트레이딩에 사용하는 가장 간단하고 확실한 방법은 선이 75레벨 아래로 떨어지면 매도하고 25레벨 이상으로 상승하면 매수하는 것입니다. 더 나쁜 신호를 걸러내기 위해 더그 샤프(Schaff 추세주기의 저자)는 다음과 같은 방법을 제시합니다: 매수 신호의 경우 트리거 바 다음 막대가 트리거 바의 고점 위에서 마감되어야 하고, 매도 신호의 경우 트리거 바 다음 막대가 트리거 바의 저점 아래에서 마감되어야 합니다. 트리거 바는 샤프 추세 주기가 25 이상으로 상승하거나 75 이하로 하락하는 동시에 형성되는 막대입니다.



