RSI 전문가 조언자(EA)는 메타트레이더 5(MT5) 플랫폼용으로 개발된 자동매매 도구입니다. 이 EA는 상대강도지수(RSI)를 활용하여 매수 및 매도 신호를 식별하고 위험 관리, 부분 포지션 청산, 거래 시간 제한을 통합하여 거래 성과를 최적화합니다.

실제 가격이 아닌 시가, 고가, 저가, 종가에 적용된 적응 평균 수치를 기반으로 하는 하이켄 아시 지표입니다.