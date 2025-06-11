당사 팬 페이지에 가입하십시오
이 MQL5 코드는 가격 움직임과 어썸 오실레이터(AO) 사이의 차이를 감지하고 시각화하도록 설계된 사용자 지정 인디케이터입니다. 다이버전스는 가격 움직임과 오실레이터 움직임이 일치하지 않을 때 발생하며, 종종 시장의 잠재적 반전 또는 지속을 나타냅니다. 인디케이터는 매수/매도 신호, AO 히스토그램, 추세선을 표시하여 이러한 차이를 강조합니다.
인디케이터의 주요 특징
-
다이버전스 감지:
- 강세 다이 버전스 감지(가격은 저점을 낮추고 AO는 저점을 높임).
- 약세 다이버전스 감지(가격이 고점을 높게 형성하는 반면 AO는 고점을 낮게 형성).
-
시각화:
- 매수/매도 화살표: 차트에 화살표를 표시하여 다이버전스에 따른 잠재적 매수 또는 매도 신호를 나타냅니다.
- 히스토그램: 어썸 오실레이터(AO) 값을 히스토그램으로 표시합니다.
- 추세선: 차트에 추세선을 그려 가격과 AO 사이의 차이를 강조합니다.
-
사용자 지정 버퍼:
- 4개의 버퍼를 사용하여 데이터를 저장합니다:
- 매수/매도 신호용 매수버퍼와 매도버퍼.
- 히스토그램버퍼는 AO 값을 저장합니다.
- 발산 확인을 위해 정렬된 포인트를 추적하기 위한 포인트 카운터 버퍼.
- 4개의 버퍼를 사용하여 데이터를 저장합니다:
-
동적 추세선 그리기:
- 동적 추세선 그리기: CChartObjectTrend를 사용하여 차트에 가격 및 AO에 대한 추세선을 동적으로 그립니다.
-
교차 확인:
- 가격 또는 AO가 추세선을 교차하는지 확인하는 함수( CheckCrossing )가 포함되어 있어 다이버전스를 확인하거나 무효화하는 데 도움이 됩니다.
-
보간:
- 보간: 두 지점 사이의 중간값을 계산하는 선형 보간( CalculateIntermediateValue )을 사용하여 교차 여부를 확인하는 데 사용됩니다.
작동 방식
-
초기화:
- OnInit() 함수는 인디케이터 버퍼를 설정하고, 속성(예: 색상, 스타일)을 할당하고, 어썸 오실레이터(AO) 핸들을 초기화합니다.
-
메인 계산:
- OnCalculate() 함수는 가격 및 AO 데이터를 처리하여 차이를 감지합니다:
- 가격과 AO 모두에서 저점 (낮은 저점)과 고점 (높은 고점)을 식별합니다.
- 가격과 AO 추세를 비교하여 차이를 확인합니다.
- 다이버전스가 확인되면 매수/매도 신호를 플로팅하고 추세선을 그립니다.
- OnCalculate() 함수는 가격 및 AO 데이터를 처리하여 차이를 감지합니다:
-
다이버전스 확인:
- IsBullishTrend 및 IsBearishTrend와 같은 조건을 사용하여 다이버전스를 확인합니다.
- 가격과 AO 추세선 사이에 교차점이 없는지 확인하여 다이버전스를 검증합니다.
-
동적 업데이트:
- 인디케이터는 새 막대가 나올 때마다 동적으로 업데이트되어 필요에 따라 차이를 다시 계산하고 추세선을 다시 그립니다.
주요 함수:
-
IsBottom() 및 IsTop() :
- 배열(가격 또는 AO)에서 로컬 최소값(하단)과 최대값(상단)을 감지합니다.
-
CheckCrossing() :
- 가격 또는 AO가 추세선을 교차하는지 확인하여 다이버전스를 무효화할 수 있습니다.
-
계산중간값() :
- 추세선 분석을 위해 선형 보간을 사용하여 중간값을 계산합니다.
-
AddUniqueCoordinates() :
- 추세선 그리기를 위해 배열에 고유 좌표를 추가합니다.
-
TotalAligned() :
- 정렬된 점의 수를 계산하여 발산 강도를 확인합니다.
사용법:
- 이 지표는 시장에서 잠재적인 반전 또는 지속을 식별하기 위해 다이버전스 전략에 의존하는 트레이더에게 유용합니다.
- 시각적 단서(화살표, 추세선, 히스토그램)를 제공하여 트레이더가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
시나리오 예시:
- 가격은 저점을 낮추고 (약세) 있지만 AO는 고점을 높이고 (강세) 있는 경우 강세 다이버전스가 감지됩니다. 인디케이터는 매수 화살표를 표시하고 추세선을 그려 다이버전스를 강조합니다.
- 반대로 가격이 고점 (강세)을 형성하고 있지만 AO가 저점 (약세)을 형성하고 있으면 약세 다이버전스가 감지됩니다. 인디케이터에 매도 화살표가 표시되고 추세선이 그려집니다.
기술적 세부 사항:
- 플랫폼: 메타트레이더 5 (MT5).
- 언어: MQL5.
- 종속성: 계산을 위해 어썸 오실레이터(iAO)를 사용합니다.
- 사용자 지정 개체: 추세선 그리기에는 CChartObjectTrend를, 좌표 배열 관리에는 CArrayInt를 사용합니다.
이 인디케이터는 다이버전스 감지 및 시각화를 자동화하여 시간을 절약하고 트레이딩 전략의 정확도를 높이고자 하는 트레이더를 위한 강력한 도구입니다.
