소개

사용자 지정 MACD는 전 세계 트레이더가 선호하는 고전적인 MACD(이동평균수렴발산) 지표의 향상된 버전입니다. 메타트레이더 5용으로 특별히 설계된 사용자 지정 MACD는 추세 및 반전을 식별하는 기존 MACD의 강력한 기능을 유지할 뿐만 아니라 휴대폰으로 직접 전송되는 실시간 신호 알림이라는 획기적인 기능도 도입했습니다. 오픈 소스 코드와 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 이 인디케이터는 초보자와 숙련된 트레이더 모두에게 이상적입니다.

사용자 지정 MACD 작동 방식

사용자 지정 MACD는 표준 MACD 공식을 기반으로 작동합니다:

MACD 라인: 빠른 EMA(기본값: 12)와 느린 EMA(기본값: 26)의 차이입니다.

신호 라인: 신호선: MACD 선의 SMA(기본값: 9)입니다.

히스토그램: MACD와 신호선 사이의 차이로 시장 모멘텀을 쉽게 측정할 수 있습니다.

이 인디케이터는 다음과 같이 시각적으로 표시됩니다:

MACD 선은 다저 블루.

신호선은 주황색.

라임 그린 색상의 히스토그램으로 추세 강도를 강조합니다.







주요 차별화 요소: 전화 신호 알림

메타트레이더 5의 기본 MACD 지표와 달리 사용자 지정 MACD는 거래 기회를 놓치지 않도록 하는 고유한 기능을 제공합니다:

실시간 알림입니다: 상승 크로스오버(MACD가 신호선 위로 교차하여 매수 신호) 또는 하락 크로스오버(MACD가 신호선 아래로 교차하여 매도 신호)가 발생하면 지표가 MetaTrader 5를 통해 휴대폰으로 직접 알림을 보냅니다(MT5 앱에서 푸시 알림 설정 필요).

트레이딩 효율성 향상: 즉각적인 알림을 통해 트레이딩 데스크에서 떨어져 있어도 시장 움직임에 신속하게 대응할 수 있습니다.

기본 MACD는 자동 알림 없이 차트상의 데이터만 제공하지만 사용자 지정 MACD는 시장과 계속 연결하여 트레이딩 전략을 최적화합니다.

주요 특징

사용자 지정 가능한 매개변수: 빠른 EMA 주기(InpFastEMA, 기본값: 12). 느린 EMA 기간(InpSlowEMA, 기본값: 26). 신호 SMA 주기(InpSignalSMA, 기본값: 9). 알림 활성화/비활성화(ShowAlerts, 기본값: true).

직관적인 인터페이스: 모든 시간대에 걸쳐 신호를 쉽게 식별할 수 있도록 색상과 선폭을 최적화했습니다.

오픈 소스 코드: 신호 화살표나 다른 인디케이터와의 통합과 같은 기능을 추가하기 위해 쉽게 수정할 수 있습니다.

고성능: 대용량 데이터 세트에서도 MetaTrader 5에서 원활하게 작동하도록 최적화되었습니다.

트레이더를 위한 혜택

기회를 놓치지 마세요: 매수 또는 매도 신호에 대해 즉시 전화 알림을 받아 빠르게 대응할 수 있습니다.

모든 전략에 활용 가능: 스캘퍼, 데이 트레이더, 스윙 트레이더 등 모든 통화쌍과 차트주기에 걸쳐 사용자 지정 MACD가 효과적으로 작동합니다.

정확도 향상: MACD 신호를 다른 도구(예: SMA, RSI)와 결합하여 추세를 확인하고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.

커뮤니티 친화적: MQL5 코드 베이스에서 공유할 수 있도록 설계되어 글로벌 트레이딩 커뮤니티에 기여할 수 있습니다.

사용 방법

설치: MQL5 코드 베이스에서 사용자 지정 MACD를 다운로드합니다.

메타에디터에서 파일을 컴파일하고 지표를 메타트레이더 5 차트에 끌어다 놓습니다. 푸시 알림을 설정합니다: 메타트레이더 5에서 도구 > 옵션 > 알림으로 이동하여 MT5 모바일 앱에 대한 푸시 알림을 구성합니다.

인디케이터의 입력 매개변수에서 알림 표시가 활성화되어 있는지 확인합니다. 트레이딩 전략: 매수: 매수: MACD가 신호선 위를 교차(상승 크로스오버)하고 히스토그램이 양수로 변할 때.

매도: MACD가 신호선 아래를 교차하고(하락 크로스오버) 히스토그램이 음으로 변할 때.

지지/저항 수준 또는 다른 지표와 함께 사용하면 신뢰도를 높일 수 있습니다.

사용자 지정 MACD를 선택하는 이유는?

사용자 지정 MACD는 단순한 보조지표가 아니라 항상 시장과 보조를 맞출 수 있는 강력한 도구입니다. 전화 알림 기능은 기본 MACD에 비해 크게 발전한 기능으로 시간을 절약하고 수익을 극대화할 수 있습니다. 오픈 소스 디자인과 유연한 사용자 지정 기능을 갖춘 이 보조지표는 수익률 향상을 원하는 트레이더에게 적합합니다.

결론

지금 MQL5 코드 베이스에서 사용자 지정 MACD를 다운로드하고 실시간 알림을 통해 MACD의 위력을 경험해 보세요! 궁금한 점이 있거나 추가 기능을 사용자 지정하려면 댓글을 남기거나 저에게 문의하세요. 함께 트레이딩을 한 단계 업그레이드해 봅시다!

저자: 듀이 반 응우이

연락처: MQL5 링크

버전: 1.00

업데이트되었습니다: May 11, 2025