BarDuration - MetaTrader 5용 지표
이 인디케이터는 사용자 지정 막대의 지속 시간을 분 단위로 표시하는 히스토그램이 있는 하위 창을 표시합니다. 렌코 박스, PnF, 이퀄볼륨 바 및 기타 사용자 지정 차트에 적용되며, 차트주기를 기준으로 하는 표준 차트와는 달리 바 지속시간이 가변적입니다.
MT5는 주기가 가변적인 차트를 지원하지 않으므로 렌코 또는 이퀄볼륨과 같은 사용자 지정 표현은 표준 차트에서 에뮬레이션되며, 일반적으로 사용 가능한 가장 작은 주기로 시간 축에서 바 정렬의 정확도가 가장 높기 때문에 M1 주기를 사용한다는 점에 유의하시기 바랍니다.
일반 차트에서 이 인디케이터를 사용하면 모든 막대에 동일한 높이의 세로 열이 표시되므로 의미가 적습니다.
입력
- 방향 - 부호 또는 부호 없는 히스토그램을 표시하는 부울 옵션으로, 기본적으로 거짓(부호 없음)이며 모든 값이 절대값이고 방향이 활성화되면(참) 해당 막대의 가격 변동에 따라 값이 양수 또는 음수가 됩니다;
