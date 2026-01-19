シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DT Signal Joss
Gusti Lanang Ngurah

DT Signal Joss

Gusti Lanang Ngurah
レビュー0件
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 33%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6
利益トレード:
6 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
10.60 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
36.67 USD (746 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
6 (36.67 USD)
最大連続利益:
36.67 USD (6)
シャープレシオ:
2.68
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
53.26%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
6.11 USD
平均利益:
6.11 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
33.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
15.72% (23.01 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDr 3
EURUSDr 1
AUDUSDr 1
USDCHFr 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDr 19
EURUSDr 5
AUDUSDr 6
USDCHFr 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDr 422
EURUSDr 103
AUDUSDr 124
USDCHFr 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +10.60 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +36.67 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DT Signal Joss
30 USD/月
33%
0
0
USD
146
USD
1
100%
6
100%
100%
n/a
6.11
USD
16%
1:300
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください