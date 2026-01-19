- 成長
トレード:
6
利益トレード:
6 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
10.60 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
36.67 USD (746 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
6 (36.67 USD)
最大連続利益:
36.67 USD (6)
シャープレシオ:
2.68
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
53.26%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
5 (83.33%)
短いトレード:
1 (16.67%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
6.11 USD
平均利益:
6.11 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
33.44%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
15.72% (23.01 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|3
|EURUSDr
|1
|AUDUSDr
|1
|USDCHFr
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDr
|19
|EURUSDr
|5
|AUDUSDr
|6
|USDCHFr
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDr
|422
|EURUSDr
|103
|AUDUSDr
|124
|USDCHFr
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
ベストトレード: +10.60 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +36.67 USD
最大連続損失: -0.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
33%
0
0
USD
USD
146
USD
USD
1
100%
6
100%
100%
n/a
6.11
USD
USD
16%
1:300