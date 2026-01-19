SignaleKategorien
Gusti Lanang Ngurah

DT Signal Joss

Gusti Lanang Ngurah
0 Bewertungen
1 Woche
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2026 33%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
6
Gewinntrades:
6 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
10.60 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
36.67 USD (746 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (36.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36.67 USD (6)
Sharpe Ratio:
2.68
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
53.26%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
5 (83.33%)
Short-Positionen:
1 (16.67%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
6.11 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.11 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
33.44%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
15.72% (23.01 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDr 3
EURUSDr 1
AUDUSDr 1
USDCHFr 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDr 19
EURUSDr 5
AUDUSDr 6
USDCHFr 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDr 422
EURUSDr 103
AUDUSDr 124
USDCHFr 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.60 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
