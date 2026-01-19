- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6
盈利交易:
6 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
10.60 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
36.67 USD (746 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
6 (36.67 USD)
最大连续盈利:
36.67 USD (6)
夏普比率:
2.68
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
53.26%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
5 (83.33%)
短期交易:
1 (16.67%)
利润因子:
n/a
预期回报:
6.11 USD
平均利润:
6.11 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
33.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
15.72% (23.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|3
|EURUSDr
|1
|AUDUSDr
|1
|USDCHFr
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDr
|19
|EURUSDr
|5
|AUDUSDr
|6
|USDCHFr
|6
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDr
|422
|EURUSDr
|103
|AUDUSDr
|124
|USDCHFr
|97
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.60 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +36.67 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
