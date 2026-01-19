信号部分
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6
盈利交易:
6 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
10.60 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
36.67 USD (746 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
6 (36.67 USD)
最大连续盈利:
36.67 USD (6)
夏普比率:
2.68
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
53.26%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
11
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.00
长期交易:
5 (83.33%)
短期交易:
1 (16.67%)
利润因子:
n/a
预期回报:
6.11 USD
平均利润:
6.11 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
33.44%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
15.72% (23.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSDr 3
EURUSDr 1
AUDUSDr 1
USDCHFr 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSDr 19
EURUSDr 5
AUDUSDr 6
USDCHFr 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSDr 422
EURUSDr 103
AUDUSDr 124
USDCHFr 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +10.60 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +36.67 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
