- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
6
Negociações com lucro:
6 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
10.60 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
36.67 USD (746 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (36.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36.67 USD (6)
Índice de Sharpe:
2.68
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
45.73%
Último negócio:
1 horas atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
5 (83.33%)
Negociações curtas:
1 (16.67%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
6.11 USD
Lucro médio:
6.11 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
33.44%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.72% (23.01 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|3
|EURUSDr
|1
|AUDUSDr
|1
|USDCHFr
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDr
|19
|EURUSDr
|5
|AUDUSDr
|6
|USDCHFr
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDr
|422
|EURUSDr
|103
|AUDUSDr
|124
|USDCHFr
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.60 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +36.67 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
33%
0
0
USD
USD
146
USD
USD
1
100%
6
100%
100%
n/a
6.11
USD
USD
16%
1:300