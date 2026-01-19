- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
6 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.60 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
36.67 USD (746 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
6 (36.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
2.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
53.26%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
33.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.72% (23.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDr
|3
|EURUSDr
|1
|AUDUSDr
|1
|USDCHFr
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDr
|19
|EURUSDr
|5
|AUDUSDr
|6
|USDCHFr
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDr
|422
|EURUSDr
|103
|AUDUSDr
|124
|USDCHFr
|97
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.60 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +36.67 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
