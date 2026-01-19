СигналыРазделы
Gusti Lanang Ngurah

DT Signal Joss

Gusti Lanang Ngurah
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 33%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
6 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
10.60 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
36.67 USD (746 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
6 (36.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
36.67 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
2.68
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
53.26%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
5 (83.33%)
Коротких трейдов:
1 (16.67%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
6.11 USD
Средняя прибыль:
6.11 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
33.44%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
15.72% (23.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDr 3
EURUSDr 1
AUDUSDr 1
USDCHFr 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDr 19
EURUSDr 5
AUDUSDr 6
USDCHFr 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDr 422
EURUSDr 103
AUDUSDr 124
USDCHFr 97
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +10.60 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +36.67 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.19 15:23
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2026.01.19 15:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 15:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
