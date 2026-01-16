シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ENZOFXEA Bitcoin Killer
Armin Heshmat

ENZOFXEA Bitcoin Killer

Armin Heshmat
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
10 (32.25%)
損失トレード:
21 (67.74%)
ベストトレード:
297.95 USD
最悪のトレード:
-163.97 USD
総利益:
666.99 USD (37 405 pips)
総損失:
-677.15 USD (78 146 pips)
最大連続の勝ち:
4 (44.12 USD)
最大連続利益:
552.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
3.70%
最大入金額:
3.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
19 (61.29%)
短いトレード:
12 (38.71%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.33 USD
平均利益:
66.70 USD
平均損失:
-32.25 USD
最大連続の負け:
8 (-28.63 USD)
最大連続損失:
-448.49 USD (4)
月間成長:
-0.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
448.49 USD
最大の:
448.49 USD (8.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.97% (448.49 USD)
エクイティによる:
0.44% (22.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 24
USDJPY-ECN 5
EURUSD-ECN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD -115
USDJPY-ECN -151
EURUSD-ECN 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -41K
USDJPY-ECN -184
EURUSD-ECN 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +297.95 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +44.12 USD
最大連続損失: -28.63 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.68% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 12:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.16 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ENZOFXEA Bitcoin Killer
30 USD/月
-0%
0
0
USD
5K
USD
4
100%
31
32%
4%
0.98
-0.33
USD
9%
1:500
コピー

