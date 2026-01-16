- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
31
利益トレード:
10 (32.25%)
損失トレード:
21 (67.74%)
ベストトレード:
297.95 USD
最悪のトレード:
-163.97 USD
総利益:
666.99 USD (37 405 pips)
総損失:
-677.15 USD (78 146 pips)
最大連続の勝ち:
4 (44.12 USD)
最大連続利益:
552.89 USD (3)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
3.70%
最大入金額:
3.47%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
2 分
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
19 (61.29%)
短いトレード:
12 (38.71%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-0.33 USD
平均利益:
66.70 USD
平均損失:
-32.25 USD
最大連続の負け:
8 (-28.63 USD)
最大連続損失:
-448.49 USD (4)
月間成長:
-0.20%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
448.49 USD
最大の:
448.49 USD (8.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.97% (448.49 USD)
エクイティによる:
0.44% (22.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|USDJPY-ECN
|5
|EURUSD-ECN
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|-115
|USDJPY-ECN
|-151
|EURUSD-ECN
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-41K
|USDJPY-ECN
|-184
|EURUSD-ECN
|52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +297.95 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +44.12 USD
最大連続損失: -28.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
4
100%
31
32%
4%
0.98
-0.33
USD
USD
9%
1:500