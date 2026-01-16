SegnaliSezioni
Armin Heshmat

ENZOFXEA Bitcoin Killer

Armin Heshmat
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -0%
VTMarkets-Live 9
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
10 (32.25%)
Loss Trade:
21 (67.74%)
Best Trade:
297.95 USD
Worst Trade:
-163.97 USD
Profitto lordo:
666.99 USD (37 405 pips)
Perdita lorda:
-677.15 USD (78 146 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (44.12 USD)
Massimo profitto consecutivo:
552.89 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
3.70%
Massimo carico di deposito:
3.47%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
19 (61.29%)
Short Trade:
12 (38.71%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.33 USD
Profitto medio:
66.70 USD
Perdita media:
-32.25 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-28.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-448.49 USD (4)
Crescita mensile:
-0.20%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
448.49 USD
Massimale:
448.49 USD (8.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.97% (448.49 USD)
Per equità:
0.44% (22.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 24
USDJPY-ECN 5
EURUSD-ECN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -115
USDJPY-ECN -151
EURUSD-ECN 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -41K
USDJPY-ECN -184
EURUSD-ECN 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +297.95 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +44.12 USD
Massima perdita consecutiva: -28.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.68% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 12:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.16 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
