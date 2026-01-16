信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ENZOFXEA Bitcoin Killer
Armin Heshmat

ENZOFXEA Bitcoin Killer

Armin Heshmat
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -0%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
31
盈利交易:
10 (32.25%)
亏损交易:
21 (67.74%)
最好交易:
297.95 USD
最差交易:
-163.97 USD
毛利:
666.99 USD (37 405 pips)
毛利亏损:
-677.15 USD (78 146 pips)
最大连续赢利:
4 (44.12 USD)
最大连续盈利:
552.89 USD (3)
夏普比率:
0.00
交易活动:
3.70%
最大入金加载:
3.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.02
长期交易:
19 (61.29%)
短期交易:
12 (38.71%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.33 USD
平均利润:
66.70 USD
平均损失:
-32.25 USD
最大连续失误:
8 (-28.63 USD)
最大连续亏损:
-448.49 USD (4)
每月增长:
-0.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
448.49 USD
最大值:
448.49 USD (8.97%)
相对跌幅:
结余:
8.97% (448.49 USD)
净值:
0.44% (22.65 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 24
USDJPY-ECN 5
EURUSD-ECN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD -115
USDJPY-ECN -151
EURUSD-ECN 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD -41K
USDJPY-ECN -184
EURUSD-ECN 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +297.95 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +44.12 USD
最大连续亏损: -28.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.68% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 12:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.16 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ENZOFXEA Bitcoin Killer
每月30 USD
-0%
0
0
USD
5K
USD
4
100%
31
32%
4%
0.98
-0.33
USD
9%
1:500
