交易:
31
盈利交易:
10 (32.25%)
亏损交易:
21 (67.74%)
最好交易:
297.95 USD
最差交易:
-163.97 USD
毛利:
666.99 USD (37 405 pips)
毛利亏损:
-677.15 USD (78 146 pips)
最大连续赢利:
4 (44.12 USD)
最大连续盈利:
552.89 USD (3)
夏普比率:
0.00
交易活动:
3.70%
最大入金加载:
3.47%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
24
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.02
长期交易:
19 (61.29%)
短期交易:
12 (38.71%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.33 USD
平均利润:
66.70 USD
平均损失:
-32.25 USD
最大连续失误:
8 (-28.63 USD)
最大连续亏损:
-448.49 USD (4)
每月增长:
-0.20%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
448.49 USD
最大值:
448.49 USD (8.97%)
相对跌幅:
结余:
8.97% (448.49 USD)
净值:
0.44% (22.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|USDJPY-ECN
|5
|EURUSD-ECN
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|-115
|USDJPY-ECN
|-151
|EURUSD-ECN
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-41K
|USDJPY-ECN
|-184
|EURUSD-ECN
|52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
最好交易: +297.95 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +44.12 USD
最大连续亏损: -28.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 9 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
4
100%
31
32%
4%
0.98
-0.33
USD
USD
9%
1:500