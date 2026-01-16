SinaisSeções
Armin Heshmat

ENZOFXEA Bitcoin Killer

Armin Heshmat
0 comentários
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -0%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
10 (32.25%)
Negociações com perda:
21 (67.74%)
Melhor negociação:
297.95 USD
Pior negociação:
-163.97 USD
Lucro bruto:
666.99 USD (37 405 pips)
Perda bruta:
-677.15 USD (78 146 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (44.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
552.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
3.70%
Depósito máximo carregado:
3.47%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
19 (61.29%)
Negociações curtas:
12 (38.71%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.33 USD
Lucro médio:
66.70 USD
Perda média:
-32.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-28.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-448.49 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
448.49 USD
Máximo:
448.49 USD (8.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.97% (448.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.44% (22.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 24
USDJPY-ECN 5
EURUSD-ECN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD -115
USDJPY-ECN -151
EURUSD-ECN 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -41K
USDJPY-ECN -184
EURUSD-ECN 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +297.95 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +44.12 USD
Máxima perda consecutiva: -28.63 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.68% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 12:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.16 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

