- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
31
Negociações com lucro:
10 (32.25%)
Negociações com perda:
21 (67.74%)
Melhor negociação:
297.95 USD
Pior negociação:
-163.97 USD
Lucro bruto:
666.99 USD (37 405 pips)
Perda bruta:
-677.15 USD (78 146 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (44.12 USD)
Máximo lucro consecutivo:
552.89 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
3.70%
Depósito máximo carregado:
3.47%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
19 (61.29%)
Negociações curtas:
12 (38.71%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-0.33 USD
Lucro médio:
66.70 USD
Perda média:
-32.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-28.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-448.49 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.20%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
448.49 USD
Máximo:
448.49 USD (8.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.97% (448.49 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.44% (22.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|USDJPY-ECN
|5
|EURUSD-ECN
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|-115
|USDJPY-ECN
|-151
|EURUSD-ECN
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-41K
|USDJPY-ECN
|-184
|EURUSD-ECN
|52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +297.95 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +44.12 USD
Máxima perda consecutiva: -28.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
4
100%
31
32%
4%
0.98
-0.33
USD
USD
9%
1:500