СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ENZOFXEA Bitcoin Killer
Armin Heshmat

ENZOFXEA Bitcoin Killer

Armin Heshmat
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
VTMarkets-Live 9
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
10 (32.25%)
Убыточных трейдов:
21 (67.74%)
Лучший трейд:
297.95 USD
Худший трейд:
-163.97 USD
Общая прибыль:
666.99 USD (37 405 pips)
Общий убыток:
-677.15 USD (78 146 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (44.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
3.70%
Макс. загрузка депозита:
3.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
19 (61.29%)
Коротких трейдов:
12 (38.71%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
66.70 USD
Средний убыток:
-32.25 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-28.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-448.49 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
448.49 USD
Максимальная:
448.49 USD (8.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.97% (448.49 USD)
По эквити:
0.44% (22.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 24
USDJPY-ECN 5
EURUSD-ECN 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD -115
USDJPY-ECN -151
EURUSD-ECN 255
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -41K
USDJPY-ECN -184
EURUSD-ECN 52
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +297.95 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +44.12 USD
Макс. убыток в серии: -28.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 16:58
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.16 16:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.16 14:56
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.16 13:56
Share of trading days is too low
2026.01.16 13:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.16 12:56
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 9.68% of days out of the 31 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.16 12:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2026.01.16 12:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.16 12:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ENZOFXEA Bitcoin Killer
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
5K
USD
4
100%
31
32%
4%
0.98
-0.33
USD
9%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.