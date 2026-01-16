- Прирост
Всего трейдов:
31
Прибыльных трейдов:
10 (32.25%)
Убыточных трейдов:
21 (67.74%)
Лучший трейд:
297.95 USD
Худший трейд:
-163.97 USD
Общая прибыль:
666.99 USD (37 405 pips)
Общий убыток:
-677.15 USD (78 146 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (44.12 USD)
Макс. прибыль в серии:
552.89 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
3.70%
Макс. загрузка депозита:
3.47%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.02
Длинных трейдов:
19 (61.29%)
Коротких трейдов:
12 (38.71%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
66.70 USD
Средний убыток:
-32.25 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-28.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-448.49 USD (4)
Прирост в месяц:
-0.20%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
448.49 USD
Максимальная:
448.49 USD (8.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.97% (448.49 USD)
По эквити:
0.44% (22.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|24
|USDJPY-ECN
|5
|EURUSD-ECN
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|-115
|USDJPY-ECN
|-151
|EURUSD-ECN
|255
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-41K
|USDJPY-ECN
|-184
|EURUSD-ECN
|52
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +297.95 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +44.12 USD
Макс. убыток в серии: -28.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
30 USD в месяц
-0%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
4
100%
31
32%
4%
0.98
-0.33
USD
USD
9%
1:500