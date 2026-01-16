- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
29 (80.55%)
損失トレード:
7 (19.44%)
ベストトレード:
47.73 USD
最悪のトレード:
-6.13 USD
総利益:
281.27 USD (14 305 pips)
総損失:
-27.22 USD (2 672 pips)
最大連続の勝ち:
10 (50.63 USD)
最大連続利益:
114.80 USD (8)
シャープレシオ:
0.67
取引アクティビティ:
30.76%
最大入金額:
9.75%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
15 分
リカバリーファクター:
25.61
長いトレード:
4 (11.11%)
短いトレード:
32 (88.89%)
プロフィットファクター:
10.33
期待されたペイオフ:
7.06 USD
平均利益:
9.70 USD
平均損失:
-3.89 USD
最大連続の負け:
2 (-9.92 USD)
最大連続損失:
-9.92 USD (2)
月間成長:
12.70%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
9.92 USD (0.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.48% (9.92 USD)
エクイティによる:
1.20% (24.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.pro
|254
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.73 USD
最悪のトレード: -6 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +50.63 USD
最大連続損失: -9.92 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FXTRADING.com-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
