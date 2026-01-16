- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
29 (80.55%)
亏损交易:
7 (19.44%)
最好交易:
47.73 USD
最差交易:
-6.13 USD
毛利:
281.27 USD (14 305 pips)
毛利亏损:
-27.22 USD (2 672 pips)
最大连续赢利:
10 (50.63 USD)
最大连续盈利:
114.80 USD (8)
夏普比率:
0.67
交易活动:
30.76%
最大入金加载:
9.75%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
38
平均持有时间:
15 分钟
采收率:
25.61
长期交易:
4 (11.11%)
短期交易:
32 (88.89%)
利润因子:
10.33
预期回报:
7.06 USD
平均利润:
9.70 USD
平均损失:
-3.89 USD
最大连续失误:
2 (-9.92 USD)
最大连续亏损:
-9.92 USD (2)
每月增长:
12.70%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
9.92 USD (0.48%)
相对跌幅:
结余:
0.48% (9.92 USD)
净值:
1.20% (24.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.pro
|254
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.73 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +50.63 USD
最大连续亏损: -9.92 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FXTRADING.com-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
13%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
86%
36
80%
31%
10.33
7.06
USD
USD
1%
1:500