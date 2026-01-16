- 자본
- 축소
트레이드:
36
이익 거래:
29 (80.55%)
손실 거래:
7 (19.44%)
최고의 거래:
47.73 USD
최악의 거래:
-6.13 USD
총 수익:
281.27 USD (14 305 pips)
총 손실:
-27.22 USD (2 672 pips)
연속 최대 이익:
10 (50.63 USD)
연속 최대 이익:
114.80 USD (8)
샤프 비율:
0.67
거래 활동:
30.76%
최대 입금량:
9.75%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
15 분
회복 요인:
25.61
롱(주식매수):
4 (11.11%)
숏(주식차입매도):
32 (88.89%)
수익 요인:
10.33
기대수익:
7.06 USD
평균 이익:
9.70 USD
평균 손실:
-3.89 USD
연속 최대 손실:
2 (-9.92 USD)
연속 최대 손실:
-9.92 USD (2)
월별 성장률:
12.70%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
9.92 USD (0.48%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.48% (9.92 USD)
자본금별:
1.20% (24.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.pro
|254
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.73 USD
최악의 거래: -6 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +50.63 USD
연속 최대 손실: -9.92 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FXTRADING.com-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
