- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
29 (80.55%)
Negociações com perda:
7 (19.44%)
Melhor negociação:
47.73 USD
Pior negociação:
-6.13 USD
Lucro bruto:
281.27 USD (14 305 pips)
Perda bruta:
-27.22 USD (2 672 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (50.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
114.80 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.67
Atividade de negociação:
30.76%
Depósito máximo carregado:
9.75%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
15 minutos
Fator de recuperação:
25.61
Negociações longas:
4 (11.11%)
Negociações curtas:
32 (88.89%)
Fator de lucro:
10.33
Valor esperado:
7.06 USD
Lucro médio:
9.70 USD
Perda média:
-3.89 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-9.92 USD)
Máxima perda consecutiva:
-9.92 USD (2)
Crescimento mensal:
12.70%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
9.92 USD (0.48%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.48% (9.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.20% (24.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.pro
|254
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.73 USD
Pior negociação: -6 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +50.63 USD
Máxima perda consecutiva: -9.92 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FXTRADING.com-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
13%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
1
86%
36
80%
31%
10.33
7.06
USD
USD
1%
1:500