Всего трейдов:
36
Прибыльных трейдов:
29 (80.55%)
Убыточных трейдов:
7 (19.44%)
Лучший трейд:
47.73 USD
Худший трейд:
-6.13 USD
Общая прибыль:
281.27 USD (14 305 pips)
Общий убыток:
-27.22 USD (2 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (50.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
114.80 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.67
Торговая активность:
30.76%
Макс. загрузка депозита:
9.75%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
15 минут
Фактор восстановления:
25.61
Длинных трейдов:
4 (11.11%)
Коротких трейдов:
32 (88.89%)
Профит фактор:
10.33
Мат. ожидание:
7.06 USD
Средняя прибыль:
9.70 USD
Средний убыток:
-3.89 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-9.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-9.92 USD (2)
Прирост в месяц:
12.70%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
9.92 USD (0.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.48% (9.92 USD)
По эквити:
1.20% (24.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.pro
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.pro
|254
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.pro
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FXTRADING.com-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
