- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
38 (60.31%)
損失トレード:
25 (39.68%)
ベストトレード:
59.38 USD
最悪のトレード:
-42.54 USD
総利益:
466.84 USD (35 165 pips)
総損失:
-219.79 USD (14 241 pips)
最大連続の勝ち:
7 (115.71 USD)
最大連続利益:
131.52 USD (4)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
12.29%
最大入金額:
2.66%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.83
長いトレード:
42 (66.67%)
短いトレード:
21 (33.33%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
3.92 USD
平均利益:
12.29 USD
平均損失:
-8.79 USD
最大連続の負け:
6 (-54.02 USD)
最大連続損失:
-78.48 USD (3)
月間成長:
225.21%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.80 USD
最大の:
87.25 USD (36.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.29% (87.25 USD)
エクイティによる:
2.32% (8.29 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|247
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +59.38 USD
最悪のトレード: -43 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +115.71 USD
最大連続損失: -54.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-MT5 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Only Structure working, safe with small risk.
レビューなし
