Muhammad Saeed Khan Saddiqui

GK Traders

Muhammad Saeed Khan Saddiqui
Confiabilidade
2 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 216%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
37 (59.67%)
Negociações com perda:
25 (40.32%)
Melhor negociação:
59.38 USD
Pior negociação:
-42.54 USD
Lucro bruto:
457.20 USD (34 201 pips)
Perda bruta:
-219.79 USD (14 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (115.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
131.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
12.29%
Depósito máximo carregado:
2.66%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.72
Negociações longas:
41 (66.13%)
Negociações curtas:
21 (33.87%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
3.83 USD
Lucro médio:
12.36 USD
Perda média:
-8.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-54.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.48 USD (3)
Crescimento mensal:
216.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
87.25 USD (36.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.29% (87.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.32% (8.29 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 62
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 237
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.38 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +115.71 USD
Máxima perda consecutiva: -54.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Only Structure working, safe with small risk.
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
