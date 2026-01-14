- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
62
Negociações com lucro:
37 (59.67%)
Negociações com perda:
25 (40.32%)
Melhor negociação:
59.38 USD
Pior negociação:
-42.54 USD
Lucro bruto:
457.20 USD (34 201 pips)
Perda bruta:
-219.79 USD (14 241 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (115.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
131.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
12.29%
Depósito máximo carregado:
2.66%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.72
Negociações longas:
41 (66.13%)
Negociações curtas:
21 (33.87%)
Fator de lucro:
2.08
Valor esperado:
3.83 USD
Lucro médio:
12.36 USD
Perda média:
-8.79 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-54.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-78.48 USD (3)
Crescimento mensal:
216.42%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.80 USD
Máximo:
87.25 USD (36.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.29% (87.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.32% (8.29 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|237
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Only Structure working, safe with small risk.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
216%
0
0
USD
USD
357
USD
USD
2
0%
62
59%
12%
2.08
3.83
USD
USD
36%
1:500