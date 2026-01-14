- 成长
交易:
63
盈利交易:
38 (60.31%)
亏损交易:
25 (39.68%)
最好交易:
59.38 USD
最差交易:
-42.54 USD
毛利:
466.84 USD (35 165 pips)
毛利亏损:
-219.79 USD (14 241 pips)
最大连续赢利:
7 (115.71 USD)
最大连续盈利:
131.52 USD (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
12.29%
最大入金加载:
2.66%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.83
长期交易:
42 (66.67%)
短期交易:
21 (33.33%)
利润因子:
2.12
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
12.29 USD
平均损失:
-8.79 USD
最大连续失误:
6 (-54.02 USD)
最大连续亏损:
-78.48 USD (3)
每月增长:
225.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
87.25 USD (36.29%)
相对跌幅:
结余:
36.29% (87.25 USD)
净值:
2.32% (8.29 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|247
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +59.38 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +115.71 USD
最大连续亏损: -54.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Only Structure working, safe with small risk.
没有评论
