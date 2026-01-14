信号部分
可靠性
2
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2026 225%
XMGlobal-MT5 4
1:500
交易:
63
盈利交易:
38 (60.31%)
亏损交易:
25 (39.68%)
最好交易:
59.38 USD
最差交易:
-42.54 USD
毛利:
466.84 USD (35 165 pips)
毛利亏损:
-219.79 USD (14 241 pips)
最大连续赢利:
7 (115.71 USD)
最大连续盈利:
131.52 USD (4)
夏普比率:
0.24
交易活动:
12.29%
最大入金加载:
2.66%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
23
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.83
长期交易:
42 (66.67%)
短期交易:
21 (33.33%)
利润因子:
2.12
预期回报:
3.92 USD
平均利润:
12.29 USD
平均损失:
-8.79 USD
最大连续失误:
6 (-54.02 USD)
最大连续亏损:
-78.48 USD (3)
每月增长:
225.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.80 USD
最大值:
87.25 USD (36.29%)
相对跌幅:
结余:
36.29% (87.25 USD)
净值:
2.32% (8.29 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD# 247
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD# 21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +59.38 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +115.71 USD
最大连续亏损: -54.02 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Only Structure working, safe with small risk.
没有评论
2026.01.14 18:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
