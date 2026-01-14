- Прирост
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
38 (60.31%)
Убыточных трейдов:
25 (39.68%)
Лучший трейд:
59.38 USD
Худший трейд:
-42.54 USD
Общая прибыль:
466.84 USD (35 165 pips)
Общий убыток:
-219.79 USD (14 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (115.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
12.29%
Макс. загрузка депозита:
2.66%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.83
Длинных трейдов:
42 (66.67%)
Коротких трейдов:
21 (33.33%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
3.92 USD
Средняя прибыль:
12.29 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-54.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.48 USD (3)
Прирост в месяц:
225.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
87.25 USD (36.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.29% (87.25 USD)
По эквити:
2.32% (8.29 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD#
|63
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD#
|247
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD#
|21K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +59.38 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +115.71 USD
Макс. убыток в серии: -54.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Only Structure working, safe with small risk.
Нет отзывов
