Muhammad Saeed Khan Saddiqui

GK Traders

Muhammad Saeed Khan Saddiqui
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 225%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
38 (60.31%)
Убыточных трейдов:
25 (39.68%)
Лучший трейд:
59.38 USD
Худший трейд:
-42.54 USD
Общая прибыль:
466.84 USD (35 165 pips)
Общий убыток:
-219.79 USD (14 241 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (115.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
131.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
12.29%
Макс. загрузка депозита:
2.66%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.83
Длинных трейдов:
42 (66.67%)
Коротких трейдов:
21 (33.33%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
3.92 USD
Средняя прибыль:
12.29 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-54.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-78.48 USD (3)
Прирост в месяц:
225.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.80 USD
Максимальная:
87.25 USD (36.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.29% (87.25 USD)
По эквити:
2.32% (8.29 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD# 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD# 247
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD# 21K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.38 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +115.71 USD
Макс. убыток в серии: -54.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Only Structure working, safe with small risk.
Нет отзывов
2026.01.14 18:31
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.14 18:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 14:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.