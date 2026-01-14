- 자본
- 축소
트레이드:
69
이익 거래:
41 (59.42%)
손실 거래:
28 (40.58%)
최고의 거래:
59.38 USD
최악의 거래:
-42.54 USD
총 수익:
527.64 USD (41 243 pips)
총 손실:
-231.86 USD (15 447 pips)
연속 최대 이익:
7 (115.71 USD)
연속 최대 이익:
131.52 USD (4)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
18.70%
최대 입금량:
5.47%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.39
롱(주식매수):
44 (63.77%)
숏(주식차입매도):
25 (36.23%)
수익 요인:
2.28
기대수익:
4.29 USD
평균 이익:
12.87 USD
평균 손실:
-8.28 USD
연속 최대 손실:
6 (-54.02 USD)
연속 최대 손실:
-78.48 USD (3)
월별 성장률:
269.63%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.80 USD
최대한의:
87.25 USD (36.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.29% (87.25 USD)
자본금별:
2.32% (8.29 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD#
|69
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD#
|296
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD#
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.38 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +115.71 USD
연속 최대 손실: -54.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Only Structure working, safe with small risk.
