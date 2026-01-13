- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2
利益トレード:
2 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
5.83 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
11.22 USD (1 121 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
2 (11.22 USD)
最大連続利益:
11.22 USD (2)
シャープレシオ:
22.22
取引アクティビティ:
95.64%
最大入金額:
1.86%
最近のトレード:
53 分前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
46 分
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
1 (50.00%)
短いトレード:
1 (50.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
5.61 USD
平均利益:
5.61 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
1.18% (5.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
0%
2
100%
96%
n/a
5.61
USD
USD
1%
1:500