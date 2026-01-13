- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2
Gewinntrades:
2 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
5.83 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
11.22 USD (1 121 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (11.22 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11.22 USD (2)
Sharpe Ratio:
22.22
Trading-Aktivität:
95.64%
Max deposit load:
1.86%
Letzter Trade:
52 Minuten
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
46 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
1 (50.00%)
Short-Positionen:
1 (50.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
5.61 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
1.18% (5.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.83 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.22 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ECMarkets-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
0%
2
100%
96%
n/a
5.61
USD
USD
1%
1:500