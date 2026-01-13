- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2
Прибыльных трейдов:
2 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
5.83 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
11.22 USD (1 121 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
2 (11.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
11.22 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
22.22
Торговая активность:
95.64%
Макс. загрузка депозита:
1.86%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
46 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
1 (50.00%)
Коротких трейдов:
1 (50.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
5.61 USD
Средняя прибыль:
5.61 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
1.18% (5.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +5.83 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +11.22 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ECMarkets-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ECMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|2.83 × 6
