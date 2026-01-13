- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2
盈利交易:
2 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
5.83 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
11.22 USD (1 121 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
2 (11.22 USD)
最大连续盈利:
11.22 USD (2)
夏普比率:
22.22
交易活动:
95.64%
最大入金加载:
1.86%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
2
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
1 (50.00%)
短期交易:
1 (50.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
5.61 USD
平均利润:
5.61 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
1.18% (5.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|1.1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.83 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +11.22 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
511
USD
USD
1
0%
2
100%
96%
n/a
5.61
USD
USD
1%
1:500