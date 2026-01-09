- 成長
トレード:
6
利益トレード:
5 (83.33%)
損失トレード:
1 (16.67%)
ベストトレード:
10.10 USD
最悪のトレード:
-0.48 USD
総利益:
10.10 USD (10 101 pips)
総損失:
-0.48 USD (480 pips)
最大連続の勝ち:
5 (10.10 USD)
最大連続利益:
10.10 USD (5)
シャープレシオ:
0.42
取引アクティビティ:
36.41%
最大入金額:
53.03%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
20.04
長いトレード:
6 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
21.04
期待されたペイオフ:
1.60 USD
平均利益:
2.02 USD
平均損失:
-0.48 USD
最大連続の負け:
1 (-0.48 USD)
最大連続損失:
-0.48 USD (1)
月間成長:
29.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.48 USD
最大の:
0.48 USD (1.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.45% (0.48 USD)
エクイティによる:
0.42% (0.18 USD)
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +10.10 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +10.10 USD
最大連続損失: -0.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
AI VEGA BOT
