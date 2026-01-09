- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
6
Прибыльных трейдов:
5 (83.33%)
Убыточных трейдов:
1 (16.67%)
Лучший трейд:
10.10 USD
Худший трейд:
-0.48 USD
Общая прибыль:
10.10 USD (10 101 pips)
Общий убыток:
-0.48 USD (480 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (10.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
10.10 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.42
Торговая активность:
36.41%
Макс. загрузка депозита:
53.03%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
20.04
Длинных трейдов:
6 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
21.04
Мат. ожидание:
1.60 USD
Средняя прибыль:
2.02 USD
Средний убыток:
-0.48 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.48 USD (1)
Прирост в месяц:
29.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.48 USD
Максимальная:
0.48 USD (1.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.45% (0.48 USD)
По эквити:
0.42% (0.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.10 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +10.10 USD
Макс. убыток в серии: -0.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
AI VEGA BOT
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
133 USD в месяц
29%
0
0
USD
USD
43
USD
USD
1
100%
6
83%
36%
21.04
1.60
USD
USD
1%
1:200