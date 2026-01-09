- 成长
交易:
6
盈利交易:
5 (83.33%)
亏损交易:
1 (16.67%)
最好交易:
10.10 USD
最差交易:
-0.48 USD
毛利:
10.10 USD (10 101 pips)
毛利亏损:
-0.48 USD (480 pips)
最大连续赢利:
5 (10.10 USD)
最大连续盈利:
10.10 USD (5)
夏普比率:
0.42
交易活动:
36.41%
最大入金加载:
53.03%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 小时
采收率:
20.04
长期交易:
6 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
21.04
预期回报:
1.60 USD
平均利润:
2.02 USD
平均损失:
-0.48 USD
最大连续失误:
1 (-0.48 USD)
最大连续亏损:
-0.48 USD (1)
每月增长:
29.15%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.48 USD
最大值:
0.48 USD (1.45%)
相对跌幅:
结余:
1.45% (0.48 USD)
净值:
0.42% (0.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
最好交易: +10.10 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +10.10 USD
最大连续亏损: -0.48 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
