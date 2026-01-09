- 자본
- 축소
트레이드:
5
이익 거래:
4 (80.00%)
손실 거래:
1 (20.00%)
최고의 거래:
10.10 USD
최악의 거래:
-0.48 USD
총 수익:
10.10 USD (10 101 pips)
총 손실:
-0.48 USD (480 pips)
연속 최대 이익:
4 (10.10 USD)
연속 최대 이익:
10.10 USD (4)
샤프 비율:
0.47
거래 활동:
25.79%
최대 입금량:
53.03%
최근 거래:
44 분 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
20.04
롱(주식매수):
5 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
21.04
기대수익:
1.92 USD
평균 이익:
2.53 USD
평균 손실:
-0.48 USD
연속 최대 손실:
1 (-0.48 USD)
연속 최대 손실:
-0.48 USD (1)
월별 성장률:
29.15%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.48 USD
최대한의:
0.48 USD (1.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
0.42% (0.18 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|10
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|9.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.10 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +10.10 USD
연속 최대 손실: -0.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
