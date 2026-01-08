- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
9
利益トレード:
2 (22.22%)
損失トレード:
7 (77.78%)
ベストトレード:
48.88 USD
最悪のトレード:
-31.04 USD
総利益:
94.53 USD (9 522 pips)
総損失:
-192.76 USD (19 025 pips)
最大連続の勝ち:
2 (94.53 USD)
最大連続利益:
94.53 USD (2)
シャープレシオ:
-0.36
取引アクティビティ:
79.48%
最大入金額:
3.56%
最近のトレード:
1 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
-0.51
長いトレード:
9 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
0.49
期待されたペイオフ:
-10.91 USD
平均利益:
47.27 USD
平均損失:
-27.54 USD
最大連続の負け:
7 (-192.76 USD)
最大連続損失:
-192.76 USD (7)
月間成長:
-20.24%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
98.23 USD
最大の:
192.76 USD (30.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
32.12% (192.76 USD)
エクイティによる:
11.78% (56.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-98
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +48.88 USD
最悪のトレード: -31 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +94.53 USD
最大連続損失: -192.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
