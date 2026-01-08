- 자본
트레이드:
9
이익 거래:
2 (22.22%)
손실 거래:
7 (77.78%)
최고의 거래:
48.88 USD
최악의 거래:
-31.04 USD
총 수익:
94.53 USD (9 522 pips)
총 손실:
-192.76 USD (19 025 pips)
2 (94.53 USD)
94.53 USD (2)
샤프 비율:
-0.36
거래 활동:
79.48%
최대 입금량:
3.56%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
14 시간
회복 요인:
-0.51
롱(주식매수):
9 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
0.49
기대수익:
-10.91 USD
평균 이익:
47.27 USD
평균 손실:
-27.54 USD
연속 최대 손실:
7 (-192.76 USD)
-192.76 USD (7)
월별 성장률:
-20.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
98.23 USD
최대한의:
192.76 USD (30.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
32.12% (192.76 USD)
자본금별:
11.78% (56.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-98
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +48.88 USD
최악의 거래: -31 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +94.53 USD
연속 최대 손실: -192.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-20%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
1
0%
9
22%
79%
0.49
-10.91
USD
USD
32%
1:200