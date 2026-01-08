- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
9
Прибыльных трейдов:
2 (22.22%)
Убыточных трейдов:
7 (77.78%)
Лучший трейд:
48.88 USD
Худший трейд:
-31.04 USD
Общая прибыль:
94.53 USD (9 522 pips)
Общий убыток:
-192.76 USD (19 025 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (94.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
94.53 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.36
Торговая активность:
79.48%
Макс. загрузка депозита:
3.56%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
-0.51
Длинных трейдов:
9 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
0.49
Мат. ожидание:
-10.91 USD
Средняя прибыль:
47.27 USD
Средний убыток:
-27.54 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-192.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-192.76 USD (7)
Прирост в месяц:
-20.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
98.23 USD
Максимальная:
192.76 USD (30.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.12% (192.76 USD)
По эквити:
11.78% (56.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-98
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +48.88 USD
Худший трейд: -31 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +94.53 USD
Макс. убыток в серии: -192.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
еще 198...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-20%
0
0
USD
USD
392
USD
USD
1
0%
9
22%
79%
0.49
-10.91
USD
USD
32%
1:200