- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9
Transacciones Rentables:
2 (22.22%)
Transacciones Irrentables:
7 (77.78%)
Mejor transacción:
48.88 USD
Peor transacción:
-31.04 USD
Beneficio Bruto:
94.53 USD (9 522 pips)
Pérdidas Brutas:
-192.76 USD (19 025 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (94.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
94.53 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.36
Actividad comercial:
79.48%
Carga máxima del depósito:
3.56%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
14 horas
Factor de Recuperación:
-0.51
Transacciones Largas:
9 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
0.49
Beneficio Esperado:
-10.91 USD
Beneficio medio:
47.27 USD
Pérdidas medias:
-27.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-192.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-192.76 USD (7)
Crecimiento al mes:
-20.24%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
98.23 USD
Máxima:
192.76 USD (30.38%)
Reducción relativa:
De balance:
32.12% (192.76 USD)
De fondos:
11.78% (56.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-98
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-9.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +48.88 USD
Peor transacción: -31 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +94.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -192.76 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
otros 198...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
