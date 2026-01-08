- 成長
トレード:
87
利益トレード:
62 (71.26%)
損失トレード:
25 (28.74%)
ベストトレード:
138.50 USD
最悪のトレード:
-207.50 USD
総利益:
706.65 USD (57 062 pips)
総損失:
-620.74 USD (41 725 pips)
最大連続の勝ち:
19 (170.47 USD)
最大連続利益:
170.47 USD (19)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
9.42%
最大入金額:
47.52%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
87
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.37
長いトレード:
38 (43.68%)
短いトレード:
49 (56.32%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
0.99 USD
平均利益:
11.40 USD
平均損失:
-24.83 USD
最大連続の負け:
4 (-222.95 USD)
最大連続損失:
-222.95 USD (4)
月間成長:
8.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
64.31 USD
最大の:
232.44 USD (19.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.90% (232.44 USD)
エクイティによる:
13.06% (151.43 USD)
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
