트레이드:
191
이익 거래:
131 (68.58%)
손실 거래:
60 (31.41%)
최고의 거래:
138.50 USD
최악의 거래:
-209.00 USD
총 수익:
1 261.10 USD (112 469 pips)
총 손실:
-1 293.81 USD (88 533 pips)
연속 최대 이익:
21 (212.60 USD)
연속 최대 이익:
212.60 USD (21)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
15.97%
최대 입금량:
47.52%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
191
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.10
롱(주식매수):
78 (40.84%)
숏(주식차입매도):
113 (59.16%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.17 USD
평균 이익:
9.63 USD
평균 손실:
-21.56 USD
연속 최대 손실:
10 (-248.62 USD)
연속 최대 손실:
-248.62 USD (10)
월별 성장률:
-3.27%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
148.54 USD
최대한의:
342.93 USD (28.71%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.71% (342.93 USD)
자본금별:
24.58% (211.91 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|191
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.
|-33
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +138.50 USD
최악의 거래: -209 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +212.60 USD
연속 최대 손실: -248.62 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
