Negociações:
87
Negociações com lucro:
62 (71.26%)
Negociações com perda:
25 (28.74%)
Melhor negociação:
138.50 USD
Pior negociação:
-207.50 USD
Lucro bruto:
706.65 USD (57 062 pips)
Perda bruta:
-620.74 USD (41 725 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (170.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
170.47 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
9.42%
Depósito máximo carregado:
47.52%
Último negócio:
8 minutos atrás
Negociações por semana:
87
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.37
Negociações longas:
38 (43.68%)
Negociações curtas:
49 (56.32%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
0.99 USD
Lucro médio:
11.40 USD
Perda média:
-24.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-222.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-222.95 USD (4)
Crescimento mensal:
8.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
64.31 USD
Máximo:
232.44 USD (19.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.90% (232.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.06% (151.43 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +138.50 USD
Pior negociação: -208 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 19
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +170.47 USD
Máxima perda consecutiva: -222.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 11" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
