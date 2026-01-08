- Прирост
Всего трейдов:
87
Прибыльных трейдов:
62 (71.26%)
Убыточных трейдов:
25 (28.74%)
Лучший трейд:
138.50 USD
Худший трейд:
-207.50 USD
Общая прибыль:
706.65 USD (57 062 pips)
Общий убыток:
-620.74 USD (41 725 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (170.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
170.47 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
9.42%
Макс. загрузка депозита:
47.52%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
87
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
38 (43.68%)
Коротких трейдов:
49 (56.32%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
11.40 USD
Средний убыток:
-24.83 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-222.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-222.95 USD (4)
Прирост в месяц:
8.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
64.31 USD
Максимальная:
232.44 USD (19.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.90% (232.44 USD)
По эквити:
13.06% (151.43 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +138.50 USD
Худший трейд: -208 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +170.47 USD
Макс. убыток в серии: -222.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
