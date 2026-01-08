- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
87
盈利交易:
62 (71.26%)
亏损交易:
25 (28.74%)
最好交易:
138.50 USD
最差交易:
-207.50 USD
毛利:
706.65 USD (57 062 pips)
毛利亏损:
-620.74 USD (41 725 pips)
最大连续赢利:
19 (170.47 USD)
最大连续盈利:
170.47 USD (19)
夏普比率:
0.05
交易活动:
9.42%
最大入金加载:
47.52%
最近交易:
45 几分钟前
每周交易:
87
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.37
长期交易:
38 (43.68%)
短期交易:
49 (56.32%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.99 USD
平均利润:
11.40 USD
平均损失:
-24.83 USD
最大连续失误:
4 (-222.95 USD)
最大连续亏损:
-222.95 USD (4)
每月增长:
8.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
64.31 USD
最大值:
232.44 USD (19.90%)
相对跌幅:
结余:
19.90% (232.44 USD)
净值:
13.06% (151.43 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.
|87
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.
|86
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.
|15K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +138.50 USD
最差交易: -208 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +170.47 USD
最大连续亏损: -222.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
87
71%
9%
1.13
0.99
USD
USD
20%
1:500