Dany Wardiyanto

Override Mode

Dany Wardiyanto
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2026 4%
XMGlobal-Real 44
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
18 (94.73%)
損失トレード:
1 (5.26%)
ベストトレード:
0.55 USD
最悪のトレード:
-0.41 USD
総利益:
3.97 USD (3 932 pips)
総損失:
-0.41 USD (409 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1.75 USD)
最大連続利益:
2.22 USD (8)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
32.32%
最大入金額:
1.79%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
8.68
長いトレード:
19 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.68
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
0.22 USD
平均損失:
-0.41 USD
最大連続の負け:
1 (-0.41 USD)
最大連続損失:
-0.41 USD (1)
アルゴリズム取引:
31%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.41 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.40% (0.41 USD)
エクイティによる:
2.61% (2.70 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLDm# 19
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLDm# 4
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLDm# 3.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.55 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1.75 USD
最大連続損失: -0.41 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Manual Mode
No SL, but locking
XM Micro
レビューなし
2026.01.05 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
