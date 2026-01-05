- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
19
利益トレード:
18 (94.73%)
損失トレード:
1 (5.26%)
ベストトレード:
0.55 USD
最悪のトレード:
-0.41 USD
総利益:
3.97 USD (3 932 pips)
総損失:
-0.41 USD (409 pips)
最大連続の勝ち:
10 (1.75 USD)
最大連続利益:
2.22 USD (8)
シャープレシオ:
0.82
取引アクティビティ:
32.32%
最大入金額:
1.79%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
16 分
リカバリーファクター:
8.68
長いトレード:
19 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
9.68
期待されたペイオフ:
0.19 USD
平均利益:
0.22 USD
平均損失:
-0.41 USD
最大連続の負け:
1 (-0.41 USD)
最大連続損失:
-0.41 USD (1)
アルゴリズム取引:
31%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.41 USD (0.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.40% (0.41 USD)
エクイティによる:
2.61% (2.70 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|4
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|3.5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.55 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1.75 USD
最大連続損失: -0.41 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 44"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Manual Mode
No SL, but locking
XM Micro
No SL, but locking
XM Micro
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
104
USD
USD
1
31%
19
94%
32%
9.68
0.19
USD
USD
3%
1:500