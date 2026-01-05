- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
12 (92.30%)
Убыточных трейдов:
1 (7.69%)
Лучший трейд:
0.55 USD
Худший трейд:
-0.41 USD
Общая прибыль:
1.97 USD (1 940 pips)
Общий убыток:
-0.41 USD (409 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (1.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
1.75 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.56
Торговая активность:
32.44%
Макс. загрузка депозита:
1.79%
Последний трейд:
3 минуты
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
3.80
Длинных трейдов:
13 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.80
Мат. ожидание:
0.12 USD
Средняя прибыль:
0.16 USD
Средний убыток:
-0.41 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.41 USD (1)
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.41 USD (0.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.40% (0.41 USD)
По эквити:
2.07% (2.09 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +0.55 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1.75 USD
Макс. убыток в серии: -0.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 44" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Manual Mode
No SL, but locking
XM Micro
No SL, but locking
XM Micro
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
1
23%
13
92%
32%
4.80
0.12
USD
USD
2%
1:500