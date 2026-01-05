- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
13
盈利交易:
12 (92.30%)
亏损交易:
1 (7.69%)
最好交易:
0.55 USD
最差交易:
-0.41 USD
毛利:
1.97 USD (1 940 pips)
毛利亏损:
-0.41 USD (409 pips)
最大连续赢利:
10 (1.75 USD)
最大连续盈利:
1.75 USD (10)
夏普比率:
0.56
交易活动:
31.28%
最大入金加载:
1.79%
最近交易:
5 几分钟前
每周交易:
14
平均持有时间:
22 分钟
采收率:
3.80
长期交易:
13 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
4.80
预期回报:
0.12 USD
平均利润:
0.16 USD
平均损失:
-0.41 USD
最大连续失误:
1 (-0.41 USD)
最大连续亏损:
-0.41 USD (1)
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.41 USD (0.40%)
相对跌幅:
结余:
0.40% (0.41 USD)
净值:
2.07% (2.09 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|2
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|1.5K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.55 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1.75 USD
最大连续亏损: -0.41 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 44 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Manual Mode
No SL, but locking
XM Micro
No SL, but locking
XM Micro
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
2%
0
0
USD
USD
102
USD
USD
1
23%
13
92%
31%
4.80
0.12
USD
USD
2%
1:500