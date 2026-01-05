SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Override Mode
Dany Wardiyanto

Override Mode

Dany Wardiyanto
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2026 3%
XMGlobal-Real 44
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16
Negociações com lucro:
15 (93.75%)
Negociações com perda:
1 (6.25%)
Melhor negociação:
0.55 USD
Pior negociação:
-0.41 USD
Lucro bruto:
3.03 USD (2 999 pips)
Perda bruta:
-0.41 USD (409 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (1.75 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1.75 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.69
Atividade de negociação:
29.74%
Depósito máximo carregado:
1.79%
Último negócio:
10 minutos atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
6.39
Negociações longas:
16 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
7.39
Valor esperado:
0.16 USD
Lucro médio:
0.20 USD
Perda média:
-0.41 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-0.41 USD)
Máxima perda consecutiva:
-0.41 USD (1)
Algotrading:
25%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.41 USD (0.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.40% (0.41 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.07% (2.09 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDm# 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDm# 3
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDm# 2.6K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.55 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1.75 USD
Máxima perda consecutiva: -0.41 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 44" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Manual Mode
No SL, but locking
XM Micro
Sem comentários
2026.01.05 10:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 03:59
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 03:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.05 03:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Override Mode
30 USD por mês
3%
0
0
USD
104
USD
1
25%
16
93%
30%
7.39
0.16
USD
2%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.