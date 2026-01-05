- 자본
트레이드:
58
이익 거래:
47 (81.03%)
손실 거래:
11 (18.97%)
최고의 거래:
2.86 USD
최악의 거래:
-4.83 USD
총 수익:
28.24 USD (27 483 pips)
총 손실:
-21.64 USD (21 620 pips)
연속 최대 이익:
12 (8.26 USD)
연속 최대 이익:
8.26 USD (12)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
75.00%
최대 입금량:
5.91%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
65
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
44 (75.86%)
숏(주식차입매도):
14 (24.14%)
수익 요인:
1.30
기대수익:
0.11 USD
평균 이익:
0.60 USD
평균 손실:
-1.97 USD
연속 최대 손실:
2 (-2.03 USD)
연속 최대 손실:
-4.83 USD (1)
월별 성장률:
6.60%
Algo 트레이딩:
39%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.60 USD (6.93%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.93% (7.60 USD)
자본금별:
14.83% (15.81 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|58
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|5.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 44"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Manual Mode
No SL, but locking
XM Micro
No SL, but locking
XM Micro
