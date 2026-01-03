- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
38
利益トレード:
31 (81.57%)
損失トレード:
7 (18.42%)
ベストトレード:
51.39 USD
最悪のトレード:
-136.14 USD
総利益:
398.12 USD (106 222 pips)
総損失:
-426.71 USD (21 251 pips)
最大連続の勝ち:
12 (305.73 USD)
最大連続利益:
305.73 USD (12)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
57.80%
最大入金額:
9.05%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
-0.07
長いトレード:
2 (5.26%)
短いトレード:
36 (94.74%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.75 USD
平均利益:
12.84 USD
平均損失:
-60.96 USD
最大連続の負け:
4 (-420.48 USD)
最大連続損失:
-420.48 USD (4)
月間成長:
-0.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
347.76 USD
最大の:
420.48 USD (10.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.32% (420.48 USD)
エクイティによる:
4.89% (191.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|25
|BTCUST
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.s
|-71
|BTCUST
|42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.s
|4.3K
|BTCUST
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +51.39 USD
最悪のトレード: -136 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +305.73 USD
最大連続損失: -420.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DPrimeVU-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
