交易:
38
盈利交易:
31 (81.57%)
亏损交易:
7 (18.42%)
最好交易:
51.39 USD
最差交易:
-136.14 USD
毛利:
398.12 USD (106 222 pips)
毛利亏损:
-426.71 USD (21 251 pips)
最大连续赢利:
12 (305.73 USD)
最大连续盈利:
305.73 USD (12)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
57.80%
最大入金加载:
9.05%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
-0.07
长期交易:
2 (5.26%)
短期交易:
36 (94.74%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.75 USD
平均利润:
12.84 USD
平均损失:
-60.96 USD
最大连续失误:
4 (-420.48 USD)
最大连续亏损:
-420.48 USD (4)
每月增长:
-0.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
347.76 USD
最大值:
420.48 USD (10.32%)
相对跌幅:
结余:
10.32% (420.48 USD)
净值:
4.89% (191.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|25
|BTCUST
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.s
|-71
|BTCUST
|42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.s
|4.3K
|BTCUST
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.39 USD
最差交易: -136 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +305.73 USD
最大连续亏损: -420.48 USD
