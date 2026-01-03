- Crescimento
Negociações:
38
Negociações com lucro:
31 (81.57%)
Negociações com perda:
7 (18.42%)
Melhor negociação:
51.39 USD
Pior negociação:
-136.14 USD
Lucro bruto:
398.12 USD (106 222 pips)
Perda bruta:
-426.71 USD (21 251 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (305.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
305.73 USD (12)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
57.80%
Depósito máximo carregado:
9.05%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
-0.07
Negociações longas:
2 (5.26%)
Negociações curtas:
36 (94.74%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.75 USD
Lucro médio:
12.84 USD
Perda média:
-60.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-420.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-420.48 USD (4)
Crescimento mensal:
-0.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
347.76 USD
Máximo:
420.48 USD (10.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.32% (420.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.89% (191.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|25
|BTCUST
|13
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.s
|-71
|BTCUST
|42
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.s
|4.3K
|BTCUST
|81K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
